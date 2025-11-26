Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlich unsittlich berührt - Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Jena (ots)

Zur Veröffentlichung des Phantombilds des Täters liegt ein entsprechender Beschluss des Gerichts zugrunde.

Anbei erfolgt ein Zeugenaufruf zu einem Sachverhalt, welcher sich bereits im August 2024 ereignete. Am 28.08.2024 befand sich eine damals 16-Jährige gegen 19:20 Uhr im Bereich der Bushaltestelle am Teichgraben auf dem Weg zum Bahnhof Paradies. Plötzlich trat ein ihr unbekannter Mann vor sie und berührte sie mit beiden Händen unsittlich sowohl an der Brust als auch am Gesäß. Von der Situation noch geschockt, entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Laut der Geschädigten war der Bereich um die Bushaltestelle zum Zeitpunkt des Vorfalls von mehreren Passanten frequentiert. Den unbekannten Täter konnte der Geschädigte wie folgt beschreiben:

männlich zwischen 25-30 Jahren dunklerer Hauttyp groß ca. 1,85m schwarze Haare weißes, ausgewaschenes T-Shirt, fast gelblich 3-Tage Bart

Weiteres ist derzeit nicht bekannt. Auch ob der Unbekannte die Geschädigte ansprach ist nicht bekannt, da sie zum Zeitpunkt der Tat Kopfhörer trug. Zum Täter wurde eine Phantombildzeichnung angefertigt.

Zeugendes Vorfalls werden gebeten sich, mit Nennung des Aktenzeichens 224528/2024, telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung dauern derzeit noch an.

