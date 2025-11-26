Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in Bibliothek

Weimar (ots)

Rauchentwicklung im Bereich der Toiletten meldeten Zeugen am Dienstagabend, kurz vor 18:30 Uhr. Betroffen war ein Gebäude der Universität in der Steubenstraße. Unbekannte entzündeten ein Feuer in einem Plastikmülleimer im Bereich der Herrentoilette. Danach verließen der oder die Täter augenscheinlich das Gebäude und entfernten in unbekannte Richtung. Der in Brand geratene Mülleimer wurde im Anschluss in den Außenbereich gebracht und das Feuer wurde gelöscht. Dadurch konnte verhindert werden, dass die Flammen auf die Gebäudesubstanz übergreifen. Der Mülleimer ist vollständig abgebrannt. Am Gebäude selbst wurde nichts weiter beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 50,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell