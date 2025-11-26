Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kurzer Schreckmoment zur Abendzeit

Weimar (ots)

Kurz nach 19 Uhr vernahm ein in der Cranachstraße wohnendes Pärchen Geräusche aus dem Bereich der Terrassentür. Als man diesem nachging musste man feststellen, dass die Tür durch Fremde geöffnet wurde. Augenscheinlich beabsichtigten ein oder gar mehrere Unbekannte sich über die Terrassentür Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Diese wurde versucht aufzuhebeln. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro an der Tür, da das Schließsystem beschädigt wurde. Der oder die Unbekannten gelang ein Eindringen nicht. Vermutlich, weil sich das Pärchen in den Bereich der Terrassentür begab. Der oder die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Nach erfolgter Tatortaufnahme wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

