Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Laufen ging nicht mehr

Jena (ots)

Weil laufen nicht mehr ging, fahre ich halt mit dem Auto. so oder so ähnlich gedacht haben muss es sich Mittwochmittag eine 69-Jährige. Die Frau befuhr mit ihrem Peugeot das Gelände einer Tankstelle auf der Stadtrodaer Straße. Als sie ausstieg, fiel sie einfach um. Zeugen halfen der Frau wieder auf die Beine und sie lief in den Verkaufsraum. Hierbei machte die Dame auch einen recht verwirrten Eindruck. Neben der Polizei wurde auch der Rettungsdienst informiert. Vor Ort konnte die Frau angetroffen werden - mit über 2 Promille. Nach der erfolgten Belehrung wurden der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet. Ein medizinischer Behandlungsbedarf lag nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

