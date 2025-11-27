LPI-J: Besuch eines Fremden
Jena (ots)
Mittwochvormittag meldete ein Anwohner der Friedrich-Wolf-Straße eine defekte Wohnungstür. Augenscheinlich hatte sich ein Unbekannter gewaltsam und widerrechtlich zwischen 07 und 07:15 Uhr Zutritt zur Wohnung verschafft. Im Anschluss durchwühlte der Langfinger die Räumlichkeiten sowie Schwänke, auf der Suche nach etwaiger Beute. Nach ersten Erkenntnissen jedoch wurde nichts entwendet und der Unbekannte verließ den Ort ohne Stehlgut. Der Tatort wurde aufgenommen, Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
