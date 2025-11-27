LPI-J: Besuch eines Fremden

Jena (ots) - Weil laufen nicht mehr ging, fahre ich halt mit dem Auto. so oder so ähnlich gedacht haben muss es sich Mittwochmittag eine 69-Jährige. Die Frau befuhr mit ihrem Peugeot das Gelände einer Tankstelle auf der Stadtrodaer Straße. Als sie ausstieg, fiel sie einfach um. Zeugen halfen der Frau wieder auf die Beine und sie lief in den Verkaufsraum. Hierbei machte die Dame auch einen recht verwirrten Eindruck. Neben der Polizei wurde auch der Rettungsdienst ...

mehr