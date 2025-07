POL-WAF: Wadersloh. Brand in Wohnhaus

Warendorf (ots) - Bei einem Alleinunfall zwischen Sendenhorst und Ahlen ist am Mittwoch (16.07.2025, 14.40 Uhr) ein Ahlener leicht verletzt worden. Der 29-Jährige fuhr in seinem Auto auf der Straße Sudfeld. Aus noch unklarer Ursache geriet er in einer S-Kurve ins Schleudern, das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Der Mann befreite sich selbst aus dem Auto und wurde vor Ort von der Besatzung ...

