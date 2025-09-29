PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 18-Jähriger ohne Führerschein und mutmaßlich alkoholisiert unterwegs

Meerbusch (ots)

Am Sonntag (28.09.), gegen 4 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Meerbuscher mit einem Pkw die Straße "Westring" und kam kurz vor der Einmündung zur Krefelder Straße von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er über einen Grünstreifen und das Fahrzeug kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Nach ersten Erkenntnissen setze der junge Mann seine Fahrt fort und fuhr zurück auf die Fahrbahn. An der Einmündung zur Krefelder Straße kollidierte er erneut mit einem Verkehrszeichen sowie einer Laterne. Der Meerbuscher fuhr dennoch weiter und kam auf der Kreuzung zum Stehen.

Nach ersten Ermittlungen verfügte der Meerbuscher über keine gültige Fahrerlaubnis. Ebenso handelte es sich bei dem Fahrzeug um das Auto seiner Familie und nicht um sein eigenes.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der junge Mann verletzte sich leicht.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach der Blutprobenentnahme wurde der Meerbuscher entlassen. Er muss sich jedoch wegen Fahrens ohne Führerschein, einer Trunkenheitsfahrt und den Unbefugten Gebrauch eines Fahrzeuges verantworten.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei des Rhein-Kreis Neuss darauf hin, dass das Fahren unter Alkohol ein erhebliches Risiko für die eigene Sicherheit und das Leben unbeteiligter Verkehrsteilnehmer darstellt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

