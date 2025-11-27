LPI-J: Trunkenheitsfahrt beobachtet - Ermittlungen aufgenommen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: Zeugen beobachteten zur Mittagszeit einen Mann, welcher bereits alkoholisiert auf den Parkplatz eines Discounters in der Christian-Eckardt-Straße fuhr, ausstieg und dann im Markt mehrere Alkoholika erwarb. Im Anschluss fuhr er davon. Beamte suchten den benannten Mann an seiner Wohnanschrift auf. Hier erbrachte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille. Zur Wahrung der Beweise wurde der 55-Jährige mit dem Sachverhalt konfrontiert und zwei Blutentnahmen durchgeführt. Ermittlungen müssen nun den Tathergang rekonstruieren, da der Mann die Tat an sich abstritt. Der anfangsverdacht der Trunkenheitsfahrt ist zumindest gegeben.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell