PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheitsfahrt beobachtet - Ermittlungen aufgenommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Zeugen beobachteten zur Mittagszeit einen Mann, welcher bereits alkoholisiert auf den Parkplatz eines Discounters in der Christian-Eckardt-Straße fuhr, ausstieg und dann im Markt mehrere Alkoholika erwarb. Im Anschluss fuhr er davon. Beamte suchten den benannten Mann an seiner Wohnanschrift auf. Hier erbrachte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille. Zur Wahrung der Beweise wurde der 55-Jährige mit dem Sachverhalt konfrontiert und zwei Blutentnahmen durchgeführt. Ermittlungen müssen nun den Tathergang rekonstruieren, da der Mann die Tat an sich abstritt. Der anfangsverdacht der Trunkenheitsfahrt ist zumindest gegeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 10:30

    LPI-J: Besuch eines Fremden

    Jena (ots) - Mittwochvormittag meldete ein Anwohner der Friedrich-Wolf-Straße eine defekte Wohnungstür. Augenscheinlich hatte sich ein Unbekannter gewaltsam und widerrechtlich zwischen 07 und 07:15 Uhr Zutritt zur Wohnung verschafft. Im Anschluss durchwühlte der Langfinger die Räumlichkeiten sowie Schwänke, auf der Suche nach etwaiger Beute. Nach ersten Erkenntnissen jedoch wurde nichts entwendet und der Unbekannte verließ den Ort ohne Stehlgut. Der Tatort wurde ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:30

    LPI-J: Fahrt zur Tankstelle hatte mehrere Konsequenzen

    Jena (ots) - Mittwochabend wollte ein 66-Jähriger mit seinem BMW zur Tankstelle fahren. Hierfür befuhr er die Camburger Straße stadteinwärts und bog nach links auf das Grundstück der Tankstelle ab. Dabei übersah er jedoch einen entgegenkommenden Mercedes. Folglich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme kam dann ans Licht, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und darüber hinaus ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:30

    LPI-J: Laufen ging nicht mehr

    Jena (ots) - Weil laufen nicht mehr ging, fahre ich halt mit dem Auto. so oder so ähnlich gedacht haben muss es sich Mittwochmittag eine 69-Jährige. Die Frau befuhr mit ihrem Peugeot das Gelände einer Tankstelle auf der Stadtrodaer Straße. Als sie ausstieg, fiel sie einfach um. Zeugen halfen der Frau wieder auf die Beine und sie lief in den Verkaufsraum. Hierbei machte die Dame auch einen recht verwirrten Eindruck. Neben der Polizei wurde auch der Rettungsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren