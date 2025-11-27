LPI-J: Unrühmliches Jubiläum
Weimar (ots)
Augenscheinlich seit nunmehr fünf Jahren treibt eine Gruppierung ihr "künstlerisches" Unwesen im Stadtgebiet. Diese Annahme kann durch die Feststellung am Mittwoch in der Erfurter Straße begründet werden. Ein oder mehrere Unbekannte beschmierten eine Hauswand auf gut 11 x 3 Meter in unterschiedlichen Farben mit den Tag "KHS", "5 Jahre KHSGÄNG" sowie einem Gesicht. Der Sachschaden wird auf mindestens 2.000,- Euro beziffert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
