Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kommunikation kann der Schlüssel sein

Weimar (ots)

Wir müssen mehr miteinander reden. Denn so lösen sich meist Ungereimtheiten auf, bevor die Situation ausartet. Mittwochnachmittag traf eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Fuldaer Straße im Kellerbereich auf mehrere Jugendliche. Diese brachten gerade Farbe an die Wand eines Kellerabteils. Im Glauben, dass die Jugendlichen widerrechtlich im Keller seien und hier strafbare Handlungen durchführten, wurde sie kurzerhand aus dem Gebäude herauskomplimentiert und die Polizei informiert. Die eingesetzten Beamten konnten den Sachverhalt aber aufklären. Tatsächlich waren die Jugendlichen berechtigt sich im Keller aufzuhalten. Auch wurden sie beauftragt das Abteil neu zu streichen. Somit lag kein strafbares Handeln vor. Das zeigt: Kommunikation ist wichtig.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 27.11.2025 – 10:30

    LPI-J: Unrühmliches Jubiläum

    Weimar (ots) - Augenscheinlich seit nunmehr fünf Jahren treibt eine Gruppierung ihr "künstlerisches" Unwesen im Stadtgebiet. Diese Annahme kann durch die Feststellung am Mittwoch in der Erfurter Straße begründet werden. Ein oder mehrere Unbekannte beschmierten eine Hauswand auf gut 11 x 3 Meter in unterschiedlichen Farben mit den Tag "KHS", "5 Jahre KHSGÄNG" sowie einem Gesicht. Der Sachschaden wird auf mindestens 2.000,- Euro beziffert. Ein Ermittlungsverfahren wurde ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:30

    LPI-J: Doppelter Betrugsversuch

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Bei gleich zwei Apotheken im Stadtgebiet wollte am Mittwoch eine 38-Jährige ein Rezept einlösen. Schon am ersten Tatort jedoch hegte eine Mitarbeiterin Zweifel an der Echtheit des Rezeptes. Selbigen Zweifel hatte auch die Angestellte der zweiten Apotheke. Wie sich herausstellte, war das Rezept tatsächlich gefälscht. Ausgestellt durch einen nicht mehr praktizierenden Zahnarzt, wollte die Frau Medikamente erwerben. Dies gelang nicht, ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:30

    LPI-J: Trunkenheitsfahrt beobachtet - Ermittlungen aufgenommen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Zeugen beobachteten zur Mittagszeit einen Mann, welcher bereits alkoholisiert auf den Parkplatz eines Discounters in der Christian-Eckardt-Straße fuhr, ausstieg und dann im Markt mehrere Alkoholika erwarb. Im Anschluss fuhr er davon. Beamte suchten den benannten Mann an seiner Wohnanschrift auf. Hier erbrachte ein durchgeführter ...

    mehr
