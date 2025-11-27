LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle
Wersdorf (ots)
Am gestrigen Mittwoch wurde in der Breite Straße in Wersdorf, eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 50er Zone haben in der Zeit von 13:30 Uhr bis 21:30 Uhr, 271 Fahrzeuge passiert. Es wurden 14 Verwarngelder und zwei Bußgelder verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 71 km/h.
