Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Huch, das ist ja mein Bike...

Jena (ots)

Wenn Sie das gerade denken, dann melden Sie sich doch bitte bei der Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.

Die Kollegen haben dieses Herrenrad der Marke "STEVENS" am 22. November 2025 im Rahmen einer Personenkontrolle in Jena sichergestellt. Jetzt sucht es SEIN Zuhause, nicht EIN Zuhause.

Der entsprechende Eigentümer kann, bei Vorlage eines Eigentumsnachweises (Rechnung, Kaufvertrag o.ä.) sowie der Nennung des Aktenzeichens 304628/2025, das Fahrrad bei der Polizei Jena abholen.

