Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Jena (ots)

Am 17. November 2025 (Montag) kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Bike und einem VW. Ein 11-Jähriger befuhr hier mit seinem E-Bike den Damaschkeweg in Richtung Margeritenweg. Aus Selbigen kam in diesem Moment ein VW. Folglich kollidierten beide Verkehrsteilnehmer miteinander. Der Junge landete auch kurzzeitig auf der Motorhaube des VW. Die Fahrerin des VW stieg daraufhin aus und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand es Jungen. Als dieser erwiderte, dass alles in Ordnung sei und ablehnte, dass die Fahrzeugführerin ihn zur Schule fährt, bestieg sie ihren Pkw und fuhr über den Damaschkeweg davon. Am E-Bike entstand Sachschaden und anhand des Schadensbildes ist zu vermuten, dass am Pkw auch Schäden entstand. Laut dem Jungen hatte der VW-Kleinwagen (vermutlich Model Polo) eine hellblaue Farbe. Die Fahrzeuglenkerin kann wie folgt beschrieben werden: -ca. 30-40 Jahre, braune Haare mit Mütze, schlanke Gestalt

Für die Ermittlungen sucht die Polizei Jena nach möglichen Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sowie der bis dato unbekannten Fahrzeugführerin des hellblauen VW. Mit Hinweisen wenden sie sich bitte an die Jenaer Polizei unter Nennung des Aktenzeichens 0301703/2025, telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

