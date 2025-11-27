Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Achtung Wildwechsel

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Aufgrund der aktuellen Jahreszeit wird vor erhöhtem Wildwechsel gewarnt. Teils laufen die Tiere, auch aufgrund der Brunftzeit, unvermittelt über teils auch stark frequentierte Straßen. Daher ist für Fahrzeugführer erhöhte Aufmerksamkeit geboten. Zu einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein kam es sowohl Mittwoch- als auch Donnerstagfrüh. Am Mittwoch ereilte es einen Fahrzeugführer auf der Landstraße zwischen Lippersdorf und Weißbach. Donnerstagfrüh querte eine Wildsau die Landstraße auf Höhe der Autobahnauffahrt Hermsdorf-Süd. In beiden Fällen blieben die Fahrzeuge beschädigt zurück, während die Wildtiere, augenscheinlich verletzt, in die Tiefen der angrenzenden Wälder verschwanden. Seien Sie daher stets wachsam und fahren Sie vorausschauend.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell