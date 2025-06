Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Unfall auf der Alemannenstraße - 17.000 Euro Sachschaden (19.06.2025)

Singen, Landkreis Konstanz (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, hat sich auf der Alemannenstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 51-jähriger Fahrer eines Ford war auf der Alemannenstraße unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. In gleicher Richtung fuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Audi an dem Ford vorbei, da er aufgrund des Sonnenlichtes den eingeschalteten Blinker des Ford nicht erkennen konnte. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von übe 17.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell