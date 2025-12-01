PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss aufgefallen

Warendorf (ots)

Am vergangenem Wochenende fielen bei Verkehrskontrollen zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss auf. Zunächst kontrollierten Polizisten am Samstag (29.11.2025) um 15.30 Uhr einen 21-jährigen Oelder mit seinem Auto auf dem Carl-Haver-Platz in Oelde. Am Sonntag (30.11.2025) um 14.30 Uhr wurde eine 27-Jähriger (ebenfalls aus Oelde) mit seinem Fahrzeug auf der Keitlinghauser Straße in Oelde kontrolliert. Bei beiden Männern ergab sich der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Die Beamten ordneten die Entnahmen von Blutproben an und leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Oelder ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

