Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Kriminelle entwenden etwa 20 Fahrräder

Wer hat etwas bemerkt?

Dieburg (ots)

Beute im Wert von etwa 80.000 Euro erlangten Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (29.7.), indem sie aus einem Fahrradladen mindestens 20 Räder entwendeten. Die Unbekannten hebelten zwischen 00.20 und 9.00 Uhr die Hintertür des Ladens in der Frankfurter Straße auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie entwendeten die Fahrräder über die Hintertür und flüchteten in unbekannte Richtung. Vermutlich nutzten sie ein Fahrzeug zum Abtransport der Räder.

Zeugen, denen am Dienstagmorgen etwas Verdächtiges aufgefallen ist und die Hinweise zu den Tätern oder einem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell