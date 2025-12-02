PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Blauer Golf flüchtet nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Montag (01.12.2025) um 14.45 Uhr kam es in Beckum auf der Heddigermarkstraße zu einem Verkehrsunfall. Zeugen beobachteten wie ein blauer VW Golf in Richtung Lippweg fuhr und beim Vorbeifahren gegen einen am Fahrbahrand stehenden Fiat Ducato stieß. Der Fahrer des Golf flüchtete. Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

