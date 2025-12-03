Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Dienstag (02.12.2025) um 15.50 Uhr kam es in Oelde an der Einmündung Letter Straße / Am Landhagen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt. Eine 20-jährige Oelderin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Am Landhagen und bog an der Einmündung zur Letter Straße nach links in Richtung Stadtmitte ab. Ein 43-Jähriger aus Oelde fuhr mit seinem Pkw auf der Letter Straße in Richtung Lette. Im Einmünndungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrer sowie eine 43-jährige Beifahrerin im Auto der Oelderin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die beschädigten Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Die Einmündung wurde für die Unfallaufnahme und die Dauer der Aufräum- / Reinigungsarbeiten bis circa 18 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf circa 23.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell