POL-WAF: Ennigerloh. Bei Kontrolle ohne Führerschein unterwegs
Warendorf (ots)
Am Dienstag (02.12.2025) um 23.15 Uhr hielten Polizisten auf der Freckenhorster Straße in Ennigerloh-Westkirchen einen Pkw an. Am Steuer saß ein 47-Jähriger aus Ennigerloh. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest das der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines war. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
