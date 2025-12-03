POL-WAF: Beckum. Roten Mitsubishi angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Dienstag (02.12.2025) um 15.50 Uhr kam es in Oelde an der Einmündung Letter Straße / Am Landhagen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt. Eine 20-jährige Oelderin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Am Landhagen und bog an der Einmündung zur Letter Straße nach links in Richtung Stadtmitte ab. Ein 43-Jähriger aus Oelde fuhr mit seinem Pkw auf der Letter Straße in ...

