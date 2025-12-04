Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Eine Leichtverletzte bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (03.12.2025) um 14.30 Uhr kam es in Wadersloh auf der Winkelstraße in Höhe der Mühlenfeldstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-Jährige aus Wadersloh befuhr die Winkelstraße aus Diestedde kommend in Richtung Wadersloh. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich eine 33-Jährige und zwei Kinder (5 und 4 Jahre alt) ebenfalls aus Wadersloh. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den Graben, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf einem angrenzenden Feld liegen. Alle vier Insassen des Fahrzeugs wurden durch Rettungskräfte zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Leicht verletzt wurde allerdings nur die 34-jährige Fahrerin. Der stark beschädigte Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

