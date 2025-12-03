POL-WAF: Warendorf. Gemeinsame Kontrollen des Ordnungsamtes und der Polizei in der Warendorfer Fußgängerzone
Warendorf (ots)
Am Dienstag (02.12.2025) in der Zeit von 13 Uhr bis 15 Uhr führte die Polizei Warendorf gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Warendorf Kontrollen in der Fußgängerzone von Warendorf durch. Hierbei sollten Radfahrer und E-Scooter-Fahrer auf die bestehenden Verkehrsregelungen hingewiesen und Verstöße geahndet werden. Insgesamt wurden 40 Verwarnungsgelder erhoben und sechs Benachrichtigungen an Eltern verfasst, da Verstöße durch Kinder begangen wurden. Das Ordnungsamt verteilte darüber hinaus Flyer mit wichtigen Hinweisen und geltenden Verkehrsregeln an E-Scooter-Fahrer. Die Resonanz der Bürger auf die Kontrollen war durchweg positiv.
