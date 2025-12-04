Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Ohne Führerschein mit nicht versichertem Fahrzeug unterwegs

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (03.12.2025) gegen 17.30 Uhr fiel Polizisten in Beckum auf der Hauptstraße der Fahrer eines "Fatbike" auf. Das Zweirad fuhr, ohne das der Fahrer in die Pedale treten musste. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug circa 40 km/h schnell war. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 39-jährigen Beckumer. Dieser besaß weder einen Führerschein noch hatte er das Zweirad versichert. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

