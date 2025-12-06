Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Alleinunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Warendorf (ots)

Am Samstag, 06.12.2025, verletzte sich um 04.30 Uhr ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer aus Oelde bei einem Verkehrsunfall aus bislang unbekannter Ursache auf der Konrad-Adenauer-Allee in Höhe des Carl-Haver-Platzes in Oelde lebensgefährlich.

Der schwerverletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ein Unfallaufnahmeteam wurde für die Verkehrsunfallaufnahme hinzugezogen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell