Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag, 06.12.2025 ereignete sich gegen 18:32 Uhr in Beckum an der Kreuzung Neubeckumer Straße/Zementstraße ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 22-jähriger Beckumer bog von der Zementstraße nach rechts auf die Neubeckumer Straße ab. Dabei übersah er einen 14-jährigen Beckumer, welcher die Kreuzung mit dem Fahrrad von der Zementstraße in Richtung des Konrad-Adenauer-Rings überquerte. Der 22-jährige Beckumer touchierte den 14-jährigen Beckumer dabei am Vorderrad, weshalb dieser stürzte. Der 22-jährige Beckumer versuchte dem 14-jährigen Beckumer auszuweichen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Gehweg, auf dem sich eine 55-jährige Fußgängerin befand. Diese touchierte er ebenfalls. Sodann verunfallte er mit einer Hauswand. Die 55-jährige Beckumerin wurde ebenso wie der junge Fahrradfahrer leichtverletzt dem Krankenhaus Beckum zugeführt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell