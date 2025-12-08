PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Beckum. Beckumer randalierte im Biergarten einer Gaststätte

Warendorf (ots)

Am Samstag, 6.12.2025 wurde die Polizei gegen 0.55 Uhr wegen eines Randalierers zu einer Gaststätte auf der Clemens-August-Straße in Beckum gerufen. Der 41-Jährige soll dort versucht haben, Gäste anzugreifen und wolle den Biergarten nicht verlassen. Als Polizisten dort eintrafen, lief der Beckumer einen Ledergürtel schwingend auf diese zu. Um einen Angriff zu verhindern, schubsten die Einsatzkräfte den Aggressor. Nun lief der Mann zu dem Streifenwagen und schlug auf die Scheiben ein. Dann lief er in Richtung einer Polizistin. Als angedroht wurde, gegen ihn Reizgas einzusetzen, lief er in Richtung der Gäste. Daraufhin wurde der 41-Jährige zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Hierbei widersetzte sich der Beckumer und verletzte einen Beamten leicht. Die nächsten Stunden verbrachte der alkoholisierte Mann bei der Polizei. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

