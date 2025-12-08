POL-WAF: Wadersloh. Sprechstunde des Bezirksdienstes wird vorverlegt
Warendorf (ots)
Die Sprechstunde des Bezirksdienstes Wadersloh, die ursprünglich am letzten Samstag im Monat stattfindet, wird im Dezember vorverlegt. Sie findet bereits am Samstag, 13.12.2025 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt.
