Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Warendorf (ots)

Unbekannte brachen am Samstag, 6.12.2025, zwischen 14.15 Uhr und 22.05 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Alte Dorfstraße in Rinkerode ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Angaben dazu liegen bislang nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

