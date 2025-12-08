POL-WAF: Oelde. Grünen Audi angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Samstag (06.12.2025) in der Zeit von 11.40 Uhr bis 11.50 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Gartencenters in Oelde am Sudbergweg ein geparkter Audi Q5 angefahren. Der Schaden entstand vorne rechts. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell