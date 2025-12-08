PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Grünen Audi angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Samstag (06.12.2025) in der Zeit von 11.40 Uhr bis 11.50 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Gartencenters in Oelde am Sudbergweg ein geparkter Audi Q5 angefahren. Der Schaden entstand vorne rechts. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 12:52

    POL-WAF: Beckum. Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

    Warendorf (ots) - Am Freitag (05.12.2025) um 18.50 Uhr kam es an der Kreuzung Hammer Straße / Konrad-Adenauer-Ring in Beckum zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Beckumerin befuhr die Hammer Straße mit ihrem Pkw aus Richtung Hamm kommend und bog nach links in den Konrad-Adenauer-Ring ab. Ein 39-jähriger Ahlener befuhr die Hammer Straße in entgegengesetzter ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:50

    POL-WAF: Beckum. Radfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

    Warendorf (ots) - Am Freitag (05.12.2025) um 15.20 Uhr kam es auf der Kaiser Wilhelm-Straße in Beckum-Neubeckum zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-Jähriger aus Neubeckum befuhr die Straße und stürzte. Er wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:49

    POL-WAF: Ahlen. Grauen BMW beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Samstag (06.12.2025) 17 Uhr bis Sonntag (07.12.2025) 11.15 Uhr wurde ein an der August-Kirchner-Straße in Ahlen geparkter 1er BMW an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren