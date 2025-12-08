PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Radfahrer prallt auf geparkten Pkw und flüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Samstag (06.12.2025) 16.30 Uhr bis Sonntag (07.12.2025) 13.45 Uhr kam es in Wadersloh-Liesborn auf der Straße Sudhusen zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer prallte gegen das Heck einer geparkten Mercedes B-Klasse. Der Radfahrer flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

