POL-WAF: Wadersloh. Radfahrer prallt auf geparkten Pkw und flüchtet
Warendorf (ots)
In der Zeit von Samstag (06.12.2025) 16.30 Uhr bis Sonntag (07.12.2025) 13.45 Uhr kam es in Wadersloh-Liesborn auf der Straße Sudhusen zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer prallte gegen das Heck einer geparkten Mercedes B-Klasse. Der Radfahrer flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
