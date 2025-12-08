PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Wadersloh. Gesuchter Radfahrer ist bekannt - Ergänzung zur Pressemitteilung "Radfahrer prallt auf Pkw und flüchtet" vom 8.12.2025, 12:58 Uhr

Warendorf (ots)

Der gesuchte Radfahrer ist ermittelt. Es handelt sich um einen 23-jährigen Wadersloher. Die Suche nach dem Tatverdächtigen ist eingestellt.

Ursprungsmeldung: In der Zeit von Samstag (06.12.2025) 16.30 Uhr bis Sonntag (07.12.2025) 13.45 Uhr kam es in Wadersloh-Liesborn auf der Straße Sudhusen zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer prallte gegen das Heck einer geparkten Mercedes B-Klasse. Der Radfahrer flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen

