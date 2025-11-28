Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mogendorf - Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden -

Mogendorf (ots)

Am Freitagnachmittag, den 28.11.2025, ereignete sich gegen 15:15 Uhr auf der L307, kurz vor dem Ortseingang Mogendorf, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Sattelschlepper mit Auflieger die L307 aus Richtung Selters kommend in Fahrtrichtung Mogendorf. In einer Rechtskurve schwenkte der Auflieger auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er zwei entgegenkommende Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Eine Person wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Fahrer des unfallverursachenden Sattelschleppers setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach Zeugenaussagen um einen weißen Sattelschlepper der Marke Volvo mit blauem Auflieger handeln.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

