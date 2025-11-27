PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Winnen (ots)

Am 27.11.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der der L 300, zwischen Westerburg und Winnen. Dabei wurde eine am Fahrbahnrand gehende dunkel gekleidete Fußgängerin von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrzeugführer setzte danach, ohne anzuhalten seine Fahrt in Richtung Rennerod fort. Der Unfallbeteiligte PKW verlor dabei den Seitenspiegel. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder Hinweise zu einem beschädigten dunklen PKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (Tel. 02663/98050)zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663/98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

