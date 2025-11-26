PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Salzburg (ots)

Am 26.11.2025 kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B54 bei Salzburg. Eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Euskirchen befuhr mit ihrem Fahrzeug die B54 aus Siegen kommend in Fahrtrichtung Rennerod und beabsichtigte die B54 auf die B414 zu verlassen. Im Rahmen des Abbiegevorganges kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden 43-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Teilsperrungen der B54. Der verletzte Fahrzeugführer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn wurde nach dem Abschleppen der Fahrzeuge und der Fahrbahnreinigung wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

