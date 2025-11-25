Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kennzeichendiebstahl in Westerburg

Westerburg (ots)

Am 25. November 2025 entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:55 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflands in der Poststraße 7 in 56457 Westerburg das vordere Kennzeichen eines grauen Opel Corsa.

Zeugen und ggf. weitere Betroffene werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der Telefonnummer 02663/98050 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell