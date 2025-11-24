Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrzeugführer

Selters (ots)

Am Montag dem 24.11.2025, gegen 12:10 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 136, zwischen den Ortslagen Selters und Goddert, zu einem Verkehrsunfall mit lediglich einem beteiligten Fahrzeug. Dessen verantwortlicher Fahrzeugführer kam bei geradem Straßenverlauf nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem neben der vorgenannten Kreisstraße stehenden Baum. Durch den Aufprall wurde der männliche Fahrer schwerstverletzt und mittels Rettungshubschrauber abtransportiert.

Die K 136 war für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell