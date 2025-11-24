Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Mit 1,7 Promille erwischt

Diez. (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Diez kontrollierte am Sonntag, den 23. November, um 13:40 Uhr in der Wilhelmstraße einen 36-jährigen Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Diez. Die Beamten stellten bei dem Mann Alkoholgeruch fest, ansonsten zeigte er keine alkoholbedingten Auffälligkeiten. Umso überraschender war dann auch das Ergebnis des Atemalkoholtests: 1,70 Promille! Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihm drohen nun aber nicht nur strafrechtliche Konsequenzen. Wie sich herausstellte, ist der 36-Jährige Berufskraftfahrer bei einer Spedition. Da er nun voraussichtlich längere Zeit auf seine Fahrerlaubnis verzichten muss, könnte sein Handeln berufliche Konsequenzen haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell