POL-PDMT: Horhausen/Holzappel. Betrunken Unfall verursacht - Unfallflucht läuft schief

Horhausen/Holzappel (ots)

Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Diez informierte die Polizeiinspektion Diez am Sonntag, den 13. November, gegen 04:50 Uhr über einen verunfallten Pkw in Horhausen. Das Fahrzeug sei dort gegen eine Mauer gefahren und im Frontbereich stark beschädigt. Auf der Anfahrt zur Unfallstelle bemerkte die Funkstreife auf der Bundesstraße 417 in Höhe der Tennisanlage in Holzappel den gemeldeten Pkw, welcher gerade durch einen anderen Pkw mittels Abschleppseil gezogen wurde. Der Fahrer des abgeschleppten Pkw, ein 22-jähriger Mann aus dem Westerwaldkreis, gab auf Befragen zu, dass er zuvor in Horhausen einen Unfall verursacht habe. Bei ihm konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Aufgrund dessen wurden sein Führerschein sichergestellt und ihm eine Blutprobe entnommen. Er hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verkehrsunfallflucht zu verantworten. Seinem Bekannten, einem 24-Jährigen aus dem Westerwaldkreis, wurden seine Abschleppdienste ebenfalls zum Verhängnis: bei ihm wurde eine Alkoholisierung von 0,87 Promille festgestellt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hierbei droht ihm ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

