PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Lagerhalle

Hachenburg (ots)

In der Nacht von Samstag, den 22.11.2025 auf Sonntag, den 23.11.2025 kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Weidenstraße in Hachenburg. Unbekannte Täterschaft hebelte die Tür zu Lagerhalle auf und entwendete Fahrzeugreifen.

Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-9550

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 16:59

    POL-PDMT: Kamp-Bornhofen - Gefährliche Körperverletzung durch Flaschenwurf

    Kamp-Bornhofen (ots) - Am Samstag, den 22.11.2025, gegen ca. 19:30 Uhr, kam es in Kamp-Bornhofen an der Fußgängerunterführung der Gartenstraße in Richtung Bahnhof, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein männlicher Fußgänger wurde hier beim Begehen der Unterführung, durch 2 Jugendliche, die sich oben auf der Brücke befanden, mit einer gefüllten ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 13:24

    POL-PDMT: Diebstahl einer Kinder-Cross-Maschine

    Guckheim (ots) - In der Nacht von Samstag, 22.11.2025 auf Sonntag, 23.11.2025 wurde in der Hauptstraße in Guckheim aus einer unverschlossenen Scheune eine Kinder-Cross-Enduro entwendet. Das Motorrad hat die Farbe schwarz/grün, ist mit Stollenreifen und einer schwarzen Sitzbank ausgestattet. An dem Motorrad sind Aufkleber mit der Marke Leopard, Typ KXD PRO F50 angebracht. Wer Hinweise zu der entwendeten ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 17:21

    POL-PDMT: Brand von Dachstuhl eines Einfamilienhauses

    Ransbach-Baumbach (ots) - Am Samstag, den 22.11.2025, ging um 12:51 Uhr über die Rettungsleitstelle die Meldung eines Kaminbrandes in einem Einfamilienhaus in Ransbach-Baumbauch auf der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen ein. Es kam zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses, bei dem eine Person aufgrund eines Verdachts auf eine Rauchintoxikation vom Rettungsdienst erstversorgt wurde. Durch den Teilbrand entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren