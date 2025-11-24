POL-PDMT: Einbruch in Lagerhalle
Hachenburg (ots)
In der Nacht von Samstag, den 22.11.2025 auf Sonntag, den 23.11.2025 kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Weidenstraße in Hachenburg. Unbekannte Täterschaft hebelte die Tür zu Lagerhalle auf und entwendete Fahrzeugreifen.
Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-9550
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell