POL-PDMT: Brand von Dachstuhl eines Einfamilienhauses

Ransbach-Baumbach (ots)

Am Samstag, den 22.11.2025, ging um 12:51 Uhr über die Rettungsleitstelle die Meldung eines Kaminbrandes in einem Einfamilienhaus in Ransbach-Baumbauch auf der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen ein.

Es kam zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses, bei dem eine Person aufgrund eines Verdachts auf eine Rauchintoxikation vom Rettungsdienst erstversorgt wurde.

Durch den Teilbrand entstand ein Gebäudeschaden von ca. 150.000 Euro. Das Einfamilienhaus war nicht mehr bewohnbar.

