PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand von Dachstuhl eines Einfamilienhauses

Ransbach-Baumbach (ots)

Am Samstag, den 22.11.2025, ging um 12:51 Uhr über die Rettungsleitstelle die Meldung eines Kaminbrandes in einem Einfamilienhaus in Ransbach-Baumbauch auf der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen ein.

Es kam zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses, bei dem eine Person aufgrund eines Verdachts auf eine Rauchintoxikation vom Rettungsdienst erstversorgt wurde.

Durch den Teilbrand entstand ein Gebäudeschaden von ca. 150.000 Euro. Das Einfamilienhaus war nicht mehr bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 14:35

    POL-PDMT: 3580 Liter Heizöl gestohlen

    Sessenhausen (ots) - Zwischen dem 13.11.2025 und 21.11.2025 wurden insgesamt 3580 Liter Heizöl aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Sessenhausen entwendet. Wie es den unbekannten Tätern gelungen ist, eine solch große Menge Heizöl unbemerkt abzutransportieren, ist bislang nicht bekannt. Etwaige Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 11:08

    POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

    Bad Ems (ots) - Am 22.11.2025, gegen 10 Uhr, kam es im Bereich der B260 zwischen den Ortslagen Bad Ems und Fachbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Unfallverursacher befuhr die Strecke von Bad Ems kommend und überholte einen weiteren PKW in einer langgezogenen Rechtskurve. Der entgegenkommende Fahrzeugführer musste dem Überholenden ausweichen ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 23:17

    POL-PDMT: Polizei Westerburg beendet mehrere illegale Aufenthalte bei Verkehrskontrollen

    Westerburg (ots) - Im Rahmen von Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Westerburg konnten zu Beginn dieser Woche mehrere Verstöße gegen aufenthalts- und arbeitsrechtliche Bestimmungen festgestellt werden. Kontrolle in Rennerod Am 17.11.2025 kontrollierten die Beamten gegen 06:30 Uhr auf der Bundesstraße 54 in der Gemarkung Rennerod einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren