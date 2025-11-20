PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Polizei Westerburg beendet mehrere illegale Aufenthalte bei Verkehrskontrollen

Westerburg (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Westerburg konnten zu Beginn dieser Woche mehrere Verstöße gegen aufenthalts- und arbeitsrechtliche Bestimmungen festgestellt werden.

Kontrolle in Rennerod

Am 17.11.2025 kontrollierten die Beamten gegen 06:30 Uhr auf der Bundesstraße 54 in der Gemarkung Rennerod einen 31-jährigen moldauischen Staatsangehörigen, der für ein Glasfaserunternehmen tätig war. Der Mann verfügte weder über die erforderliche Aufenthaltserlaubnis noch über eine Genehmigung zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. In enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Ausländerbehörde wurden aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet. Die strafrechtlichen Ermittlungen beziehen sich auf Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz sowie auf einen Verstoß gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit.

Kontrolle in Höhn

Am 18.11.2025 fiel den Beamten gegen 15:30 Uhr auf der Bundesstraße 255 in der Gemarkung Höhn ein Kastenwagen auf, in dem vier Personen auf lediglich drei Sitzplätzen befördert wurden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass drei albanische Staatsangehörige im Alter von 43, 27 und 32 Jahren ohne gültige Aufenthaltstitel und ohne Genehmigung zur Arbeitsaufnahme einer nicht angemeldeten Tätigkeit bei einer Trockenbaufirma nachgingen. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts sowie wegen Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit eingeleitet. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Ausländerbehörden wurden auch hier aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet. Der albanische Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und muss sich ebenfalls strafrechtlich verantworten.

Ermittlungen gegen Unternehmer

Gegen die jeweiligen Unternehmer der betroffenen Firmen wurden Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt, wegen Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie wegen Vorenthaltens beziehungsweise Veruntreuens von Arbeitsentgelten eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Westerburg stellt fest, dass Verkehrskontrollen neben der Gewährleistung der Verkehrssicherheit auch dazu beitragen können, Verstöße gegen aufenthalts- und arbeitsrechtliche Bestimmungen zu erkennen. Die weiteren Ermittlungen erfolgen in Abstimmung mit den zuständigen Ausländerbehörden sowie den zuständigen Hauptzollämtern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
Jahnstraße 5
56457 Westerburg
Tel.: 02663-98050
E-Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 20:14

    POL-PDMT: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

    Hilgert (ots) - Am 20.11.2025 gegen 18:30 Uhr wurden der Polizei in Hilgert im Bereich der Höhenstraße zwei dunkel gekleidete Personen gemeldet, die sich über Gärten laufend die Häuser ansehen würden. Wenig später wurde dann eine eingeschlagene Scheibe an einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße gemeldet. Hier wurden Rollläden hochgeschoben, verkeilt und ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 20:00

    POL-PDMT: Schwangere nach Verkehrsunfall leicht verletzt

    Montabaur (ots) - Am 20.11.2025 um 16:30 Uhr kam es im Industriegebiet Am Alten Galgen in Montabaur zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine schwangere Frau leicht verletzt wurde. Nach einem Vorfahrtsverstoß im Einmündungsbereich kollidierten zwei PKW in Höhe des dortigen Baumarkts. Durch den Zusammenstoß wurde die junge Dame leicht verletzt und stand unter Schock. Sie wurde vom DRK vorsorglich in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 18:32

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Verletzten

    Weroth (ots) - Am 20.11.2025 um 16:55 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L 314 und der L 317 bei Weroth zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW-Fahrerinnen verletzt wurden. Die beiden Fahrzeuge kollidierten aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes und waren beide nicht mehr fahrbereit. Die zwei Fahrzeugführerinnen wurden vom DRK je leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Beide PKW wurden abgeschleppt und es entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren