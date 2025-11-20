PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Hilgert (ots)

Am 20.11.2025 gegen 18:30 Uhr wurden der Polizei in Hilgert im Bereich der Höhenstraße zwei dunkel gekleidete Personen gemeldet, die sich über Gärten laufend die Häuser ansehen würden. Wenig später wurde dann eine eingeschlagene Scheibe an einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße gemeldet. Hier wurden Rollläden hochgeschoben, verkeilt und anschließend die Fensterscheibe eingeschlagen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Ergreifen der Täter. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Täter gestört fühlten und nach dem Bemerken sofort flüchteten. Ermittlungsdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 20:00

    POL-PDMT: Schwangere nach Verkehrsunfall leicht verletzt

    Montabaur (ots) - Am 20.11.2025 um 16:30 Uhr kam es im Industriegebiet Am Alten Galgen in Montabaur zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine schwangere Frau leicht verletzt wurde. Nach einem Vorfahrtsverstoß im Einmündungsbereich kollidierten zwei PKW in Höhe des dortigen Baumarkts. Durch den Zusammenstoß wurde die junge Dame leicht verletzt und stand unter Schock. Sie wurde vom DRK vorsorglich in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 18:32

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Verletzten

    Weroth (ots) - Am 20.11.2025 um 16:55 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L 314 und der L 317 bei Weroth zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW-Fahrerinnen verletzt wurden. Die beiden Fahrzeuge kollidierten aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes und waren beide nicht mehr fahrbereit. Die zwei Fahrzeugführerinnen wurden vom DRK je leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Beide PKW wurden abgeschleppt und es entstand ein ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 15:53

    POL-PDMT: Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

    Siershahn (ots) - Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht vom 19. auf den 20.11.2025 in ein Einfamilienhaus in der Herderstraße in Siershahn einzubrechen. Es wurde versucht, eine Balkontüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. Vermutlich wurde der Täter von der Hauseigentümerin gestört und flüchtete unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren