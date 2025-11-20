PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Verletzten

Weroth (ots)

Am 20.11.2025 um 16:55 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L 314 und der L 317 bei Weroth zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW-Fahrerinnen verletzt wurden. Die beiden Fahrzeuge kollidierten aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes und waren beide nicht mehr fahrbereit. Die zwei Fahrzeugführerinnen wurden vom DRK je leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Beide PKW wurden abgeschleppt und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

