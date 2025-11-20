Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Schlägerei unter Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Diez (ots)

Bereits am Donnerstag, den 13. November, kam es gegen 18:15 Uhr auf dem Parkplatzgelände "Am Backsteinbrand" zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, wobei auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein soll. Die Polizei konnte einige der Beteiligten identifizieren. Die Ermittlungen ergaben, dass eine Person durch einen Schlag eine Platzwunde am Hinterkopf erlitten haben soll. Diese Person flüchtete jedoch vor Eintreffen der Polizei. Diese Person wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizeiinspektion Diez zu melden. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Geschehen am 13. November machen können.

