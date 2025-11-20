PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Schlägerei unter Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Diez (ots)

Bereits am Donnerstag, den 13. November, kam es gegen 18:15 Uhr auf dem Parkplatzgelände "Am Backsteinbrand" zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, wobei auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein soll. Die Polizei konnte einige der Beteiligten identifizieren. Die Ermittlungen ergaben, dass eine Person durch einen Schlag eine Platzwunde am Hinterkopf erlitten haben soll. Diese Person flüchtete jedoch vor Eintreffen der Polizei. Diese Person wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizeiinspektion Diez zu melden. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Geschehen am 13. November machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 13:21

    POL-PDMT: Dörsdorf. Einbruch in Ferienhaus

    Dörsdorf (ots) - Die Polizeiinspektion Diez wurde am Mittwoch, den 19. November, durch den Eigentümer über einen Einbruch in dessen Ferienhaus in der Straße "Schöne Aussicht" informiert. Der oder die unbekannten Täter hatten sich über ein Fenster Zugang verschafft und anschließend sämtliche Räume durchsucht. Da die Wohnung bereits seit Längerem nicht mehr vermietet war, kann der Tatzeitraum nicht enger ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:41

    POL-PDMT: Diez. Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Diez (ots) - Am Mittwoch, den 19. November, drangen Unbekannte zwischen 17:30 Uhr und 19:10 Uhr in ein Wohnhaus in der Robert-Bosch-Straße ein. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht und Bargeld entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum oder zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:22

    POL-PDMT: Holzheim. Verdächtige entwenden Überwachungskamera

    Holzheim (ots) - Am Mittwoch, den 19. November, meldete ein Zeuge gegen 17 Uhr zwei verdächtige männliche Personen auf einem Feld zwischen Holzheim und Limburg-Blumenrod. Die beiden Männer sollen vermummt sein und sich Richtung Holzheim bewegen. Die unmittelbare Fahndung durch Beamte der Polizeiinspektion Diez verlief erfolglos. Kurz darauf meldete sich eine Zeugin aus der Limburger Straße in Holzheim und teilte mit, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren