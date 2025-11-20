PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzheim. Verdächtige entwenden Überwachungskamera

Holzheim (ots)

Am Mittwoch, den 19. November, meldete ein Zeuge gegen 17 Uhr zwei verdächtige männliche Personen auf einem Feld zwischen Holzheim und Limburg-Blumenrod. Die beiden Männer sollen vermummt sein und sich Richtung Holzheim bewegen. Die unmittelbare Fahndung durch Beamte der Polizeiinspektion Diez verlief erfolglos. Kurz darauf meldete sich eine Zeugin aus der Limburger Straße in Holzheim und teilte mit, dass sich zwei Männer bei ihr im Garten befunden hätten. Sie seien durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet worden. Auf den Aufnahmen sei zu erkennen, wie einer der Männer die Kamera abreißt und entwendet. Im weiteren Verlauf wurde zudem bekannt, dass auf Nachbargrundstücken ein Gartenzaun sowie die Überdachung eines Mähroboters beschädigt wurden. Die beiden Verdächtigen konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Die Polizei Diez bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06432-6010.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 10:28

    POL-PDMT: Hahnstätten. Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Hahnstätten (ots) - Am Donnerstag, den 20. November, befuhr ein 34-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich gegen 03:30 Uhr mit seinem Pkw die Landesstraße 320 von Kaltenholzhausen in Richtung Hahnstätten. In einer leichten Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde in ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 07:36

    POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Hachenburg (ots) - Am Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 20:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter die Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg in Richtung Stadtzentrum. Hierbei geriet er auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 19-Jährige wurde durch den Zusammenstoß lediglich leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren