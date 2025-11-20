PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten. Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hahnstätten (ots)

Am Donnerstag, den 20. November, befuhr ein 34-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich gegen 03:30 Uhr mit seinem Pkw die Landesstraße 320 von Kaltenholzhausen in Richtung Hahnstätten. In einer leichten Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde in den Straßengraben abgewiesen. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Feuerwehrkräfte aus dem stark beschädigten Pkw befreit werden. Noch an der Unfallstelle gab der Fahrer an, dass er zu viel Alkohol getrunken habe. Der Mann musste zunächst wegen dringender medizinischer Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein zweieinhalb Stunden nach dem Unfall durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 07:36

    POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Hachenburg (ots) - Am Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 20:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter die Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg in Richtung Stadtzentrum. Hierbei geriet er auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 19-Jährige wurde durch den Zusammenstoß lediglich leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 16:29

    POL-PDMT: Schiesheim. Wohnungseinbruch - Täter flüchten mit weißem SUV

    Schiesheim (ots) - Am heutigen Mittwoch, den 19. November, erhielt die Polizeiinspektion Diez gegen 09:30 Uhr die Mitteilung über einen aktuellen Einbruch in der Tannenstraße. Die Zeugin hatte zwei dunkel gekleidete Personen mit einer Kiste und einem Brecheisen auf dem Nachbargrundstück beobachtet, die kurz darauf in einem weißen SUV mit polnischem Kennzeichen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren