Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schiesheim. Wohnungseinbruch - Täter flüchten mit weißem SUV

Schiesheim (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 19. November, erhielt die Polizeiinspektion Diez gegen 09:30 Uhr die Mitteilung über einen aktuellen Einbruch in der Tannenstraße. Die Zeugin hatte zwei dunkel gekleidete Personen mit einer Kiste und einem Brecheisen auf dem Nachbargrundstück beobachtet, die kurz darauf in einem weißen SUV mit polnischem Kennzeichen in Richtung Bundesstraße 54 geflüchtet seien. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug verliefen erfolglos. Bei der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass die Täter ein Kellerfenster an der Gebäuderückseite aufgehebelt hatten. Hiernach wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat und insbesondere zu dem Fluchtfahrzeug geben können.

