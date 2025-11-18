Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Horressen - Zeugen gesucht

Montabaur-Horressen (ots)

Am Montag, den 17.11.2025, im Zeitraum von 01:00 - 09:15 Uhr kam es in der Niederelberter Straße, in Höhe der Einmündung Poststraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher drei rot-weiße Poller auf dem Gehweg umgefahren wurde.

Aufgrund vor Ort aufgefundener Fahrzeugteile wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen PKW der Marke VW handelt. Das Fahrzeug müsste auf der rechten Seite beschädigt sein.

Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Montabaur in Verbindung zu setzen.

