POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht-geparkter PKW beschädigt

Hachenburg (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich in Hachenburg, Steinweg, kurz vor Einmündung Johann-August-Ring, eine Verkehrsunfallflucht. Demnach befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Steinweg aus Richtung Gehlerter Weg kommend in Richtung Kreisverkehrsplatz Neumarkt. Hierbei streifte der Unfallverursacher einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach Zeugenhinweisen soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Mercedes-Benz, Farbe silbergrau, Typ: 180, gehandelt haben. Als Fahrer wurde ein älterer Herr mit Brille beschrieben. Die Polizei in Hachenburg bittet um weitere sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen. Sollte den Unfallverursacher hiesige Pressenotiz erreichen, so wird dieser gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Hachenburg unter 02662-95580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

